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Spor

Karantinadaki Sergen Yalçın, futbolcularıyla internetten görüştü

Kovid-19 testinin pozitif sonuç vermesi sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdi.

AA13 Eylül 2020 Pazar 17:06 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:06
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.

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