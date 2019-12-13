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Kararı Emre verecek

Fener’in G.Birliği maçında sakatlık yaşayan kaptanı Emre Belözoğlu, Sivas deplasmanında ilk 11’de başlayıp başlamayacağına kendisi karar verecek. Yanal, Emre’nin durumuna göre sistemi belirleyecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de yarın deplasmanda lider Sivasspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sahaya çıkacak ilk 11’i Emre Belözoğlu’nun kararı belirleyecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası “Sivas’a yetişirim” diyen Emre, yarın ilk 11’de forma giyerse sistemi ona göre belirleyecek. 39 yaşındaki tecrübeli yıldızın 11’de başlaması durumunda Dirar yedek soyunacak, Ozan Tufan sağ açıkta görev yapacak. Emre yedek soyunursa bu durumda Ozan ön liberoda Gustavo’nun partneri olacak, Nabil Dirar ise sağ açıkta görev alacak.

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