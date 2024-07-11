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Spor

Kararını verdi! Beşiktaş'a Di Maria'dan kötü haber

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Angel Di Maria, kararını verdi. Portekizli futbolcu, formasını giydiği Benfica ile sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Kararını verdi! Beşiktaş'a Di Maria'dan kötü haber
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Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Angel Di Maria için flaş bir gelişme yaşandı.

CNN Portugal'ın haberine göre; Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor.

İki tarafın görüşmelerde anlaştığı ve işin imzaya kaldığı belirtildi.

Ülkesi ile Copa America'da bulunan yıldız oyuncunun turnuva biter bitmez kulübüne imza atacağı ifade edildi.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

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