Manchester City'nin 34 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan, kariyerinin sonrasına dair planlarını Bild'e anlattı. Pep Guardiola'nın yardımcısı olma fikrine sıcak baktığını söyleyen Gündoğan, "Bu çok ilginç olurdu ama henüz koçluk düşünmüyorum. Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ve bunu birkaç yıl daha sürdürmek istiyorum," dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gündoğan, vücudunun hala iyi durumda olduğunu ve motivasyonunu koruduğunu vurguladı. Bu sezon City formasıyla 47 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 5 asistle katkı sundu.