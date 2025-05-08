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Spor

Kararını verdi! İşte İlkay Gündoğan'ın gelecek planı

İngiliz devi Manchester City forması giyen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecekte Pep Guardiola'nın yardımcısı olma fikrine sıcak baktığını ancak bir süre daha futbol kariyerini sürdürmek istediğini dile getirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Kararını verdi! İşte İlkay Gündoğan'ın gelecek planı
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Manchester City'nin 34 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan, kariyerinin sonrasına dair planlarını Bild'e anlattı. Pep Guardiola'nın yardımcısı olma fikrine sıcak baktığını söyleyen Gündoğan, "Bu çok ilginç olurdu ama henüz koçluk düşünmüyorum. Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ve bunu birkaç yıl daha sürdürmek istiyorum," dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gündoğan, vücudunun hala iyi durumda olduğunu ve motivasyonunu koruduğunu vurguladı. Bu sezon City formasıyla 47 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 5 asistle katkı sundu.

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