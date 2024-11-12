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Spor

Kararını yönetime iletti! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

İspanyol devi Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler kararını yönetime iletti. Başarılı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü en büyük adayınsa Mourinho'nun başında olduğu Fenerbahçe olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

12 Kasım 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
Kararını yönetime iletti! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
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Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen futbolcu için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi.

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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