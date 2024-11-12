Arda Güler, Real Madrid'de süre bulamamaktan yana oldukça dertli. Daha fazla dakika almak isteyen futbolcu için İspanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi.

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.