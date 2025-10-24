Fenerbahçe- Stuttgart maçında düdük çalan Danimarkalı Jakob Kehlet, verdiği kararlarla maçın önüne geçti. Fenerbahçeli Edson Alvarez'e rakip oyuncu Bilal El Khannouss'un yaptığı faul sonucu sarı-lacivertliler kırmızı kart bekledi.

Ancak Jakob Kehlet, Khannouss'a sarı kart vermekle yetindi. VAR'dan da beklenen karşılık alamayınca Alvarez ve Fenerbahçeli oyuncular Danimarkalı hakeme tepki gösterdi.

"KIRMIZI KARTLA SONUÇLANMALIYDI"

Jakob Kehlet'in bu pozisyondaki kararını gündemine taşıyan Danimarka basını, pozisyonun bir tekrarını paylaştı.

Yapılan haberlerde, Jakob Kehlet'in net bir kırmızı kartı vermediği ve Alvarez'e yapılan müdahalenin direkt kırmızı kartla sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

ALVAREZ'İN BACAĞINDAKİ SON DURUM

Öte yandan Edson Alvarez'in aldığı darbenin ardından bacağında oluşan morluk ve şişlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bu görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'e tepki gösterildi.