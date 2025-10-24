İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Kararlarıyla maça damga vurmuştu! Jakob Kehlet ülkesinde gündem oldu

Fenerbahçe-Stuttgart maçında düdük çalan Danimarkalı hakem Jakob Kehlet, kararlarıyla büyük tartışmaya neden oldu. Edson Alvarez'e yapılan müdahalenin tekrarını paylaşan Danimarka basını, Kehlet'in net bir kırmızı kartı es geçtiğini yazdı.

24 Ekim 2025 Cuma 08:19
Kararlarıyla maça damga vurmuştu! Jakob Kehlet ülkesinde gündem oldu
Fenerbahçe- Stuttgart maçında düdük çalan Danimarkalı Jakob Kehlet, verdiği kararlarla maçın önüne geçti. Fenerbahçeli Edson Alvarez'e rakip oyuncu Bilal El Khannouss'un yaptığı faul sonucu sarı-lacivertliler kırmızı kart bekledi.

Ancak Jakob Kehlet, Khannouss'a sarı kart vermekle yetindi. VAR'dan da beklenen karşılık alamayınca Alvarez ve Fenerbahçeli oyuncular Danimarkalı hakeme tepki gösterdi.

"KIRMIZI KARTLA SONUÇLANMALIYDI"

Jakob Kehlet'in bu pozisyondaki kararını gündemine taşıyan Danimarka basını, pozisyonun bir tekrarını paylaştı.

Yapılan haberlerde, Jakob Kehlet'in net bir kırmızı kartı vermediği ve Alvarez'e yapılan müdahalenin direkt kırmızı kartla sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

ALVAREZ'İN BACAĞINDAKİ SON DURUM

Öte yandan Edson Alvarez'in aldığı darbenin ardından bacağında oluşan morluk ve şişlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bu görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'e tepki gösterildi.

