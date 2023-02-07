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Spor

Karate Federasyonu'ndan depremzedelere maddi destek

Türkiye Karate Federasyonu (TKF), merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 100 bin TL nakdi yardım desteği vereceğini açıkladı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 14:15 - Güncelleme:
Karate Federasyonu'ndan depremzedelere maddi destek
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Türkiye Karate Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 100 bin TL destek olacağını açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yaşanılan deprem felaketinin yaralarına bir nebze de olsa derman olabilmek adında Türkiye Karate Federasyonu olarak açılan yardım kampanyasına 100 bin TL maddi destek vererek devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Başta camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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