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Spor

Karbel Karaköprüspor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 1 (Maç sonucu)

Karbel Karaköprüspor, TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. hafta maçında Ağrı 1970 Spor'u Umut'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Ağrı 1970 Spor'un tek golü Oğuzhan'dan geldi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 16:15 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:15
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u 2-1 mağlup etti.

6. dakikada Karbel Karaköprüspor atağında Fevzi'in pasında kale önünde topla buluşan Umut topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Umut uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-0.

45. dakikada Önder'in pasında kale önünde topu alan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Aykut Yılmaz, Mehmet Şenkaya

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen - İsa (Dk. 56 Emre Karadağ), Halil, Barış (Dk. 82 Doğacan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 56 Emre Aydın), Burak, Fevzi (Dk. 82 Batuhan ), Emre, Kağan (Dk73 Fikret)

AĞRI 1970 SPOR: Süleyman - Burçak, Can, Mert (Dk. 74 Emrah), Önder, Seyit, Muhammet, Enes Ocak (Dk.74 Taner), Mücahit, Oğuzhan (Dk. 82 Kaan), Furkan (Dk. 64 Serhat)

SARI KARTLAR: Burak, Kağan, Emre Aydin, (Karbel Karaköprüspor) - Mücahit, Burçak, Serhat, (Ağrı 1970 Spor)

GOLLER: Dk. 6 Umut, Dk. 27 Umut (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 45 Oğuzhan, (Ağrı 1970 Spor)

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