Karbel Karaköprüspor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 1 (Maç sonucu)

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u 2-1 mağlup etti.
6. dakikada Karbel Karaköprüspor atağında Fevzi'in pasında kale önünde topla buluşan Umut topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
27. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Umut uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-0.
45. dakikada Önder'in pasında kale önünde topu alan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Aykut Yılmaz, Mehmet Şenkaya
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen - İsa (Dk. 56 Emre Karadağ), Halil, Barış (Dk. 82 Doğacan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 56 Emre Aydın), Burak, Fevzi (Dk. 82 Batuhan ), Emre, Kağan (Dk73 Fikret)
AĞRI 1970 SPOR: Süleyman - Burçak, Can, Mert (Dk. 74 Emrah), Önder, Seyit, Muhammet, Enes Ocak (Dk.74 Taner), Mücahit, Oğuzhan (Dk. 82 Kaan), Furkan (Dk. 64 Serhat)
SARI KARTLAR: Burak, Kağan, Emre Aydin, (Karbel Karaköprüspor) - Mücahit, Burçak, Serhat, (Ağrı 1970 Spor)
GOLLER: Dk. 6 Umut, Dk. 27 Umut (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 45 Oğuzhan, (Ağrı 1970 Spor)