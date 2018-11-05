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Kardemir Karabükspor'da 11 personel görevinden ayrıldı

Kardemir Karabükspor’da aralarında antrenörlerin, masör ve malzemecilerin de bulunduğu 11 kişi görevinden ayrıldı.

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Aralarında alt yapı antrenörleri, masör, şoför, malzemeci, basın sorumlusu ve yemekhane görevlisi bulunan 11 Karabükspor çalışanı işlerinden ayrıldı.

Türkiye’de tek işçi takımı olarak bilinen ve 50 yıllık tarihinde başarılar dolu yıllar sonrası yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çıkmaza giren Kardemir Karabükspor, her geçen gün eriyor. Tarihin en zor dönemini yaşayan ve mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'in son sırasında yer alan kırmızı-mavili kulüpte çalışan 11 kişi kulüp başkanı tarafından tazminatları ödenerek işinden ayrıldı.

“Başkan kendi cebinden tazminatlarını ödedi”

Başkan Mehmet Yüksel, zor günler geçiren takımı eski günlerine geri döndürme adına yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “50. yılını kutlayan ve işçiler tarafından kurulan köklü kulübümüzün düşüşünü durdurma adına çalışmalar yapıyoruz. Kendimizden fedakarlık vererek çıkış aramak adına çalışmalar yapıyoruz. Tüm zorluklar içinde futbolcu ve çalışanlarımızın maaşlarını ödemeye de gayret ediyoruz. Son olarak geçtiğimiz cuma günü çalışmalarımıza birer maaş ödemesi yaptık. Ayrılmak isteyenlerin tazminatlarını ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine 11 çalışanımız ayrılmak istediklerini söylediler. Ben de şahsım olarak onların tazminatlarını kendimin ödeyeceğini söyledim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim tek hedefimiz ve gayemiz takımımızı bu zor günlerden çıkararak eski günlerine kavuşturmak. Tek gayemiz bu doğrultuda” dedi.

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