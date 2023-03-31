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Spor

Kareem Abdul-Jabbar: Steph Curry'ye bir tokat atacağım

NBA efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar, şakayla karışık bir şekilde Golden State Warriors süperstari Stephen Curry'ye üçlük atarak basketbolu değiştirdiği için tokat atacağını söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Kareem Abdul-Jabbar: Steph Curry'ye bir tokat atacağım
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NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, şakayla karışık bir şekilde Golden State Warriors süperstari Stephen Curry'ye basketbolu üç sayılık atışlarıyla değiştirdiği için tokat atmak istediğini söyledi.

Yakın zamanda Oakland'a yaptığı bir ziyarette Kareem, üç sayılık atışlarıyla basketbol oyununu değiştiren ve tüm pozisyondaki oyuncuları şutör olmaya zorlayan Curry'yi şaka yollu bir şekilde eleştirdi:

"İçinde üç sayı bulunmayan her şeyi unuttular. Bay Area'ya gidip Steph Curry'ye bir tokat atmam ve oyunun nasıl oynanacağı konusunda herkesin fikrini değiştirmem gerekiyor."

Tüm zamanların en iyi şutörü olan Warriors yıldızı, takımının altı kez Finallere yükselip bunların dördünde galip gelmesinde öncülük etmişti.

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