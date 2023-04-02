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Spor

Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı

İspanya La Liga 27. haftasında sahasında Valladolid'i ağırlayan Real Madrid, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Benzema, karşılaşmada 7 dakikada hat-trick yaptı.

2 Nisan 2023 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Karim Benzema 7 dakikada hat-trick yaptı
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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 6-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile öne geçti. Karim Benzema, sonra sazı eline aldı ve 7 dakikada hat-trick yaptı. Fransız yıldız 29, 32 ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.

Marco Asensio 73, Lucas Vazquez ise 90. dakikada attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.

Son 5 maçta 2. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 59'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 12 puan geriden takibini sürdürdü. Valladolid'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 28 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Valladolid, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.

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