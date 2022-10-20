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Spor

Karim Benzema attı, Real Madrid liderliğini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında lider Real Madrid, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
Karim Benzema attı, Real Madrid liderliğini sürdürdü
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Real Madrid'in galibiyet golleri, takımın son haftalardaki en formda oyuncuları Federico Valverde (Dk. 12) ve Karim Benzema (Dk. 75) ile Marco Asensio'dan (Dk. 89) geldi.

Ayrıca, karşılaşma boyunca eflatun-beyazlılarının rakip ağları havalandırdığı 3 pozisyonda goller VAR kararıyla iptal edildi.

Puanını 28'e çıkaran ve ligin namağlup tek takımı olan Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen, 22 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.

Diğer yandan Mallorca'yı 1-0 yenen Real Sociedad, ligde art arda 5. galibiyetini alarak, 22 puanla 3.lüğe yükseldi.

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'ndan dolayı La Liga maçları hafta içleri de oynanıyor.

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