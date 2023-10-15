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Spor

Karim Benzema: Dualarımız Gazzeliler için

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ta forma giyen Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulundu.

15 Ekim 2023 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Karim Benzema: Dualarımız Gazzeliler için
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ta forma giyen Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fransız forvet Karim Benzema'dan anlamlı bir hareket geldi.

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karim Benzema yaptığı paylaşımda, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları esirgemeyen bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için." ifadelerini kullandı.

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