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Spor

Karim Benzema gözünü Ballon d'Or'a dikti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla adeta harikalar yaratan ve hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema gözünü Ballon d'Or ödülüne dikmiş durumda.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Fransız golcü, Ballon d'Or ödülünün küçüklüğünden bu yana bir rüya olduğunu belirterek, "Ne olacağını göreceğiz, oyların gelmesini bekliyoruz. Küçüklüğümden beri bu ödül bir rüyaydı, şimdi çok uzakta değilim, ne olacağını göreceğiz." dedi.

UEFA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluklarında kilit rol oynayan Benzema, geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından UEFA yılın futbolcusu ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid ile 46 maça çıkan Karim Benzema, 44 gol ve 15 asistle sezonu noktalamıştı.

30 KİŞİLİK LİSTE AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or için adaylar açıklanmış, Benzema listede yer alırken, bu ödülü 7 kez kazanmayı başaran Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin bulunmaması dikkatleri çekmişti. Ballon d'Or 2022 ödül töreni 17 Ekim 2022'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek ve ödülleri kazananlar açıklanacak.

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