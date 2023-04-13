Karim Benzema Raul'u yakaladı, Real Madrid Chelsea'yi 2 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Karim Benzema ve 74. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Chelsea'de Ben Chilwell, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

KARIM BENZEMA, RAUL'A ORTAK OLDU

Real Madrid'in yıldız ismi Karim Benzema, bu karşılaşmayla birlikte eflatun beyazlı forma altında 130. Devler Ligi maçına çıktı. Fransız golcü, Raul Gonzalez'le aynı sayıya ulaştı. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan isim ise 150 maçla Iker Casillas.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk maçta avantajı aldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan'da Stamford Bridge'de oynanacak.