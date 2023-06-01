Karim Benzema: Şimdilik buradayım

Real Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Karim Benzema, bu haberlere cevap verdi.

Basın toplantısında konuşan Fransız yıldız, "Real Madrid'de kalacak mıyım? Şimdilik buradayım, hafta sonu bir maç var" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK İNTERNETTE DEĞİL"

Fransız yıldız ayrıca, taraftarlar için bir mesajı olup olmadığı yönünde soruya ise, "Taraftara bir şey söylemek mi? Ne hakkında konuşacağım? Şu anda Real Madrid'deysem neden gelecekten bahsedeyim? İnsanlar internette konuşuyor ama gerçek internette değil" sözlerini kullandı.

AL ITTIHAD İDDİASI!

Real Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen 35 yaşındaki futbolcu için Al Ittihad iddiası gündeme gelmişti.

12 YIL VE 400M€

ESPN, Al Ittihad'ın golcü yıldız için 2 yıllık sözleşme ve yıllık 200 milyon euroluk bir teklif yaptığını öne sürmüştü.