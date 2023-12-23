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Spor

Karim Benzema ve Kanteli Al Ittihad, evinde mağlup!

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta karşılaşmasında Al Ittihad, evinde Al Raed'e 3-1 mağlup oldu.

23 Aralık 2023 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Karim Benzema ve Kanteli Al Ittihad, evinde mağlup!
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. haftasında Al Ittihad ile Al Raed karşı karşıya geldi. Al Raed, Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi isimlerin forma giydiği Al Ittihad'ı 3-1 mağlup etti.

Al Raed'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 72'de Karim El Berkaoui ile 90. dakikada Muhammed Al Doseri attı. Al Ittihad'ın tek golü 25. dakikada Romarinho'dan geldi.

Al Ittihad'da Madallah Alolayan, 12. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Al Raed, 16 puana yükseldi. Al Ittihad, 28 puanda kaldı.

Al Raed, ligde gelecek hafta sahasında Abha ile karşılaşacak. Al Ittihad ise Al Nassr ile karşı karşıya gelecek.

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