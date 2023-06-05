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Spor

Karim Benzema'dan 600 milyon euroluk imza! Yeni adresini duyurdular

İspanya La Liga devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaştığı öne sürülen Benzema'nın 3 yılda 600 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

5 Haziran 2023 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Karim Benzema'dan 600 milyon euroluk imza! Yeni adresini duyurdular
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Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştığı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

ÇILGIN MAAŞ

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

ARABİSTAN'A GİDECEK

Oyuncunun transferiyle ilgili son detayların görüşüldüğü ve kısa sürede resmen açıklanacağı aktarıldı. 35 yaşındaki oyuncu, Madrid taraftarlarıyla vedalaştıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek.

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