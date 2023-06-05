Karim Benzema'dan 600 milyon euroluk imza! Yeni adresini duyurdular

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştığı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

ÇILGIN MAAŞ

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

ARABİSTAN'A GİDECEK

Oyuncunun transferiyle ilgili son detayların görüşüldüğü ve kısa sürede resmen açıklanacağı aktarıldı. 35 yaşındaki oyuncu, Madrid taraftarlarıyla vedalaştıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek.