Karim Benzema'dan Ballon d'Or açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:20

Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa'nın Finlandiye ile oynadığı maçın ardından Karim Benzema açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI OLMALI"

Fransa'nın 2-0 kazandığı maçı değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kazandığımızda, oynadığımda ve gol attığımda mutluyum. Umarım bu güzel anlar uzun süre devam eder." dedi.

Fransa'nın hedefinin Dünya Kupası olması gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sahip olduğumuz takıma baktığımda, Dünya Kupası hedeflerimiz arasında olmalı, kendimizi buna hazırlamalıyız. Kazanmak için çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Ballon d'Or şansına da değinen Benzema, "Umarım ben kazanırım" ifadelerini kullandı.