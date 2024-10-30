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Spor

Karim Benzema'dan Ballon d'Or yorumu: Rodri beni heyecanlandırmıyor

Dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanan Rodri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2024 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Karim Benzema'dan Ballon d'Or yorumu: Rodri beni heyecanlandırmıyor
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Dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanan Rodri için çarpıcı yorumlarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Benzema, "France Football Dergisi hakkında konuşmak istemiyorum. Vinicius çok çaba sarf etti, Real Madrid Avrupa şampiyonu olduğunda her maçta belirleyiciydi. Ballon d'Or'u hak etti." dedi.

"RODRI BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"

Ödülü kazanan Rodri hakkında konuşan Benzema, "Rodri'ye karşı kötü bir düşüncem yok, o iyi bir futbolcu. Ancak evde maç izlerken Rodri beni heyecanlandıracak bir şey yapmıyor. Vini ise birçok kez beni yerimden kaldırmıştır. Ballon d'Or'u onun almaması utanç verici." sözlerini sarf etti.

  • Ballon dOr
  • Karim Benzema
  • Rodri
  • Vinicius Jr

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