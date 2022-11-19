Karim Benzema'dan Fransa'ya kötü haber

Fransa'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala sakatlandı.

22 Kasım'daki Avustralya maçı öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Fransa cephesi, Benzema'nın sakatlığının ciddi olabileceği düşünülürken tedavisine hemen başlandı.

Karim Benzema'nın durumu, yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

KARIM BENZEMA'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Karim Benzema, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maçın 11'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 954 dakika süre aldı. 34 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistle skora etki etti.