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Spor

Karim Benzema'dan Real Madrid itirafı!

Suudi ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız futbolcu Karin Benzema eski kulübü Real Madrid hakkında konuştu ve 'Bugün Real Madrid'i yenebilecek bir takım göremiyorum.' ifadelerini kullandı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Karim Benzema'dan Real Madrid itirafı!
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Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Karim Benzema, eski kulübüyle ilgili konuştu.

Benzema, şu an için Real Madrid'i dünya üzerinde hiçbir takımın yenemeyeceğini söyledi.

Real Madrid'in geçtiğimiz sezon tüm kupaları kazanmasıyla ilgili konuşan Benzema, 'Evet, etkileyici bir sezondu. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi takımı olmuştur. Oyuncular gider, onların yerine başkaları gelir ancak Real Madrid her zaman zirvede olacaktır. En iyi kulüp ve bunu kanıtlamaya devam edecek.' dedi.

'GİTME ZAMANIM GELMİŞTİ'

'Gittiğine pişman mısın?' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Fransız yıldız, 'Bazı oyuncular gelir, bazıları ayrılır. Bu her zaman böyle olacaktır. Benim gitme zamanım gelmişti. Elbette Real Madrid'i sevinçle hatırlıyorum. Geçen sezon güçlüydüler, mükemmel futbol sergilediler ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazandılar.' ifadelerini kullandı.

'ONLARI YENEBİLECEK TAKIM YOK'

Benzema, Real Madrid'i yenebilecek bir takım görmediğini söyleyerek, 'Bu dünyanın en iyi takımı. Her zaman tüm kupalar için savaşırlar. Bugün Real Madrid'i yenebilecek bir takım göremiyorum.' yorumunu yaptı.

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