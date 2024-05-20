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Spor

Karim Benzema'dan sürpriz ayrılık kararı!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'de forma giyen Karim Benzema, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Karim Benzema'dan sürpriz ayrılık kararı!
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Real Madrid'den ayrılmasının ardından yıllık 200 milyon euro maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'e 3 yıllık imza atan Karim Benzema'nın Arabistan macerası bitiyor.

Relevo'nun haberine göre; Fransız yıldız Karim Benzema, sezon sonunda Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

Haberde, Benzema'nın sezon başından bu yana mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği belirtildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Deneyimli golcünün yeni sezonda kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Ittihad ile 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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