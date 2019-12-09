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Karim Hafez yine kırmızı gördü

Kasımpaşa’da Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarının uzatma anları oynanırken üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gören Karim Hafez bu kez de Beşiktaş ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndak yapılan müsabakada atıldı.

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15. dakikada Atiba’yı düşüren Hafez’e hakem Arda Kardeşler son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Kasımpaşa, yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadı.

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