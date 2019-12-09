Karim Hafez yine kırmızı gördü Kasımpaşa’da Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarının uzatma anları oynanırken üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gören Karim Hafez bu kez de Beşiktaş ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndak yapılan müsabakada atıldı.