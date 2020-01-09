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Spor

Loris Karius: Kalıp kalmayacağıma sezon sonunda karar vereceğim

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Alman kaleci Loris Karius, Siyah Beyazlı ekipteki geleceğiyle ilgili olarak dün yönetimle bir görüşme yaptı. Karius, 'Ligdeki durumumuzun sezon sonunda netleşmesinin ardından kafam rahat bir şekilde kararımı vereceğim. Önceliğim tabii ki Beşiktaş' dediği öğrenildi.

Fanatik09.01.2020  09:39 - Güncelleme: 09.01.2020  09:39

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius’un Kara Kartal’daki sözleşmesi dönem bitiminde noktalanıyor. Kontratında 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli file bekçisi, geleceğiyle ilgili olarak dün yönetimle bir görüşme yaptı.

Karius’un, “Şu anda sadece Beşiktaş’la şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Geleceğim konusunda aldığım net bir karar yok. Önümde yarım dönemlik bir süre var. Ligdeki durumumuzun sezon sonunda netleşmesinin ardından kafam rahat bir şekilde kararımı vereceğim. Önceliğim tabii ki Beşiktaş” dediği öğrenildi.

Yönetimin, Karius’tan olumlu yanıtın gelmesi sonrasında Liverpool’dan kiralama süresinin uzatılmasını isteyeceği belirtildi.

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