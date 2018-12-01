Karius: Galatasaray derbisi için çok heyecanlıyım, ilk derbimi kazanmak istiyorum

İLK GOLDE YANLIŞ BİR KARAR VERDİM

GECENİN bir diğer göze çarpan ismi ise Loris Karius oldu… Henüz maçın başında yediği 2 golle, “Karius bugün kötü gününde” dedirtse de kalan dakikalarda çıkardığı 3 net golle geri dönüşün mimarlarından biri de Alman kaleciydi. İlk goldeki hatasını kabul eden yıldız eldiven, “İlk golde biraz yanlış karar verdim. 2. golde rakip futbolcu çok iyi bir şut çıkardı, Soyunma odasında konuştuk, herkes inandı. Çok istedik, herkes elinde ne varsa bütün gücünü ortaya koydu” şeklinde konuştu.

PAZAR AKŞAMINI İPLE ÇEKİYOR

KARİUS’UN ağzından geri dönüşün hikayesi şöyle: “İkinci yarı takımdaki mentalite, tavır tutum harikaydı. İç saha takımına bu şartlar avantaj sağ- lıyor, soğuk, yağmur, rüzgar vardı. Ama biz profesyoneliz bunlara uyum sağlamalıyız. Bunu geç de olsa ikinci yarı yaptık. G.Saray derbisi için çok heyecanlıyım, ilk derbimi kazanmak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle harika bir atmosfer olacak. Bu akşam olduğu gibi herkes yüzde yüzünü verirse derbiden galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

(Gunes)