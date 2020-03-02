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Spor

Karius gidiyor Fabri geliyor!

Bonservisi İngiltere'nin Fulham takımında olan ve kiralık olarak İspanyol temsilcisi Mallorca'da forma giyen oynayan kaleci Fabri, Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi.

02 Mart 2020 Pazartesi 20:18 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 20:18

Beşiktaş'ta iki başarılı sezon geçiren Fabri, kiralık olarak oynadığı Mallorca takımında sıkıntılı bir dönem yaşıyor.

Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon euro kazandırarak, İngiliz takımı Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya katılmıştı.

Beşiktaş, Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'la Haziran'da yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. Eski kalecisi Fabricio'nun yeniden takıma kazandırılması olasılıklardan bir tanesi... Tecrübeli kaleci bu konudaki düşüncelerini Ajansspor'dan Özgür Sancar’a anlattı.

FABRİ: "BEŞİKTAŞ’A AŞIK OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR"

Fabri yaptığı açıklamada, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" diye konuştu.

Mallorca’da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş’ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.

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