Karius: İlk yarı şans bizim yanımızdaydı
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla alkış alan Loris Karius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Alman kaleci, "İlk yarıda iyi değildik, biraz da şanslıydık, öne geçtik. Devre arasında bazı şeyleri konuştuk ve düzeltmeye çalıştık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ankaragücü daha iyisini hak etti diyebiliriz. Sezonun bu döneminde bir şekilde kazanmak gerekiyor ve biz de kazandık" dedi.
Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Karius, "Şampiyonluk şansımız var. Kalan maçlarını hepsini kazanmak istiyoruz. Bir çıkış yakaladık. Haftaya ilk finalimizi oynayacağız. O dört maçtan ilkine, ilk finalimize çıkacağız" ifadelerini kullandı.
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