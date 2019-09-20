Karius kâbusu devam ediyor
Liverpool’u 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde yakan Alman eldiven, dün akşam da yaptığı inanılmaz hata ile Beşiktaş’ın gol yemesine neden oldu.
- Star Spor
LİVERPOOL’DA oynarken, Real Madrid’le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin 54. dakikasında topu rakibine verip gol yediği için kapının önüne konan kaleci Loris Karius hatalarına Beşiktaş’ta da devam ediyor. Alman eldiven, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda dün akşam Slovan Bratislava ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 14. Dakikada yaptığı hata ile Siyah-Beyazlılar’ın gol yemesine yol açtı. Gereksiz yere ceza alanı dışına çıkan Karius, Rebocho’yu bozup topa müdahale etmesine engel olunca, Sporar boşta kalan meşin yuvarlağı filelere yolladı.
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