Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Loris Karius'un kalmasını istiyor.

Alman kaleci de İstanbul'da yaşamaya devam etmek amacında. Ancak sözleşmesinde 8.5 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Karius'un Beşiktaş'ta devam etmesi biraz da kendisine bağlı.

Gelen bilgiler ise Karius'un devre arasında İngiltere'ye gidip Liverpool yönetimiyle konuşacağı ve Beşiktaş'ta kalması için kolaylık sağlanmasını isteyeceği yönünde.

"LORIS KARIUS'U ALMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan ve 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alman kaleci Loris Karius'un geleceğiyle ilgili konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Loris Karius bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Onun için gereken girişimleri yapacağız. Çok değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Şu anda bizim oyuncumuz. Kalmasını isterim ama bunu şartlar belirler." dedi.