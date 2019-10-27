18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Karius spekülasyonlara noktayı koydu

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Loris Karius açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Karius; "Tüm takım arkadaşlarım harika bir performans gösterdi. Takım gibi oynadık, takım gibi mücadele ettik ve her şeyi yaptık. Bugün kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle de oldu. Bundan sonra aynı şekilde kenetlenerek yola devam edeceğiz" dedi.
 
Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Karius, "Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve burada olmaktan mutluyum. Her zaman bu konuda spekülasyon yapılıyor. Kulüp kalmamı isterse, ben de kalmak istersem burada kalırım ancak önümüzdeki uzun bir süre var" ifadelerini kullandı.

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyona Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyona Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA