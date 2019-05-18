Karius: Tatilden sonra geri döneceğim

Maçı değerlendiren Karius, "İlk yarı oyunda değildik, son 10 dakikada biraz toparlandık, orada gol de bulabilirdik. 2. yarıda kontrolü aldık. Oradaki şanssızlığımız da, golü attıktan hemen sonra golü yemek. Sonra da maçı kaybettik" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞMEM VAR, DÖNERİM GİBİ"

Yükselen performansı ve geleceği için konuşan file bekçisi, transferle ilgili bir düşüncesi olmadığını kaydederken, "Bu bir takım oyunu. Tabii ki hatal kırıklığı yaşıyorum, belki 1 kurtarış daha yapsam buradan 1 puan çıkarabilirdik. Sezon sonunda tatil başlayacak ve sezon öncesi için döneceğiz. Beşiktaş'ta bir sözleşmem var, geri döneceğimi sanıyorum. Tüm taraflar mutluysa, öyle olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı