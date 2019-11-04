Karius uçuruyor
Siyah-Beyazlı takım, ligde son dönemde üç galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çekerken, Alman file bekçisi kaleyi bulan 10 şutun 9’unu kurtararak, 10 puanda aslan payını topladı.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA geçen sezondan bu yana performansı ile sık sık eleştirilen Loris Karius, toparlanınca Kartal da puanları toplamaya başladı. Siyah-Beyazlı ekip lige kötü bir giriş yapsa da son 4 haftada toparlandı. Birisi Galatasaray derbisi olmak üzere bu süreçte 3 galibiyet alan ve 1 maçı da berabere bitiren Beşiktaş, alt sıralardan kurtulup, zirveye yaklaştı.
İKİ KRİTİK KURTARIŞ YAPTI
Kartal’ın 10 puan topladığı bu dönemde öne çıkan isimlerin başında kaleci Loris Karius geldi. Alman file bekçisi 4 maçlık süreçte kaleyi bulan 10 şutun 9’unu kurtardı ve sadece 2-1’lik Antalyaspor galibiyetinde 1 gol yedi. Ancak Karius, Antalyaspor deplasmanında iki kritik kurtarış yaparak, alınan galibiyetin mimarları arasında kendisine yer buldu.
OCAK’TA AYRILMAYACAK
Öte yandan Alman basınında kiralık sözleşmesi seson sonuna kadar devam eden Karius’un devre arasında Beşiktaş’tan ayrılacağı haberleri çıkarken, menajeri ise bunu kesin bir dille yalanladı. Karius’un menajeri Florian Goll, “Karius’un 2020 yaz ayına kadar Beşiktaş ile olan sözleşmesi erken bitirilmeyecek. Karius takımda kalacak” dedi.
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