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Karius'a sert eleştiri! 'Aklı hala sosyal medyada'

Beşiktaş’ın kalesine geçtiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Loris Karius’a Almanya’dan sert bir eleştiri geldi.

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Beşiktaş’ın kalesine geçtiği günden bu yana en çok konuşulan isimlerden olan Loris Karius’a Almanya’dan sert bir eleştiri geldi. Alman Milli Takımı’nın eski futbolcularından olan Uli Stein, ülkenin önde gelen gazatesi Bild’e yaptığı açıklamada Karius’un fazla magazinsel davrandığını iddia etti.

Liverpool’dan kiralanan 25 yaşındaki file bekçisinin sürekli olarak sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkmasının doğru olmadığını kaydeden Stein, “Karius muhtelemen sosyal medya hesaplarına fotoğraflar atıp, paylaşımlar yapmayı sahadaki performansından çok daha önemli görüyor. Sahadaki performansının getirilerinden çok sosyal medyanın getirilerini önemsiyor sanırım” dedi.

Uli Stein, Karius’un geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalindeki hataları sonrası bir ya da iki sene kusursuz oynamak zorunda olduğunu da dile getirdi.

(Skorer)

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