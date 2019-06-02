Karius’a teklif var, gözler Liverpool’da
BEŞİKTAŞ’IN geçen sezonun başında Liverpool’dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius’a ülkesi Almanya’dan teklif olduğu ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlı- lar’da gözler Liverpo- ol’un vereceği karara ç evirilirken, Karius’un sa- tılması durumunda Fulham’a gönderilen Fabri’nin geri alınmasının gündeme geleceği kaydedildi.
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