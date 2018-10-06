Karius'la dalga geçtiler! 'Olamaz yine mi!'

BEŞİKTAŞ’IN geçen sezon Liverpool forması giyerken Real Madrid’le oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla kupanın İspanyollar’a gitmesine neden olan kalecisi Loris Karius, Malmö’den yediği golle de Avrupa’da gündem yarattı. İngiliz, Alman, İsveç ve İtalyan basını, Karius’a ağır eleştiriler yöneltip, adeta dalga geçtiler.

HATALI YEMEYE DEVAM EDİYOR!

Daily Mail, “Liverpool taraftarları, Karius’un R. Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor” derken, Corriere dello Sport, “Beşiktaş, Malmö deplasmanında Loris Karius’un yediği hatalı golün ardından büyük şok yaşadı. Tıpkı Liverpool’un geçen sezon yaşadığı şok gibi” ifadelerini kullandı.

CANIM KARİUS YİNE BURADASIN!

Bild, 53’te gol yediği pozisyondan bir kareyi habere koyup, “Olamaz, yine mi!” başlığını attı. Aftonbladet, “Karius, Caner Erkin’e çarpan topu ön direkte tokatlayamadı ve ağlarında gördü” diye yazdı. Malmö taraftarları da, Liverpool’daki hataları için “Geçmişte kaldı” diyen Karius için kale arkası tribününe, “Hani geçmişte kalmıştı kafana aldığın darbe? Canım Karius yine buradasın” yazılı pankart açtı.