Karius’la yola devam

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, futbol takımına devre arası transfer döneminde takviye yapacaklarının sinyalini verdi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılan ve burada açıklama yapan Kocadağ “Ligde son 3 maçta 9 puan topladık. Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye’deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetle devam etmek istiyoruz.” dedi.

KARİUS’TA FİYAT UÇURUMU VAR

Kocadağ şöyle devam etti: “Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Liverpool Kulübü ile Ocak ayında masaya oturacağız. Belirli bir bütçemiz var. Bunu aşmayı asla düşünmüyoruz..” Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Alman file bekçisi için İngiliz kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Ancak Liverpool, 8 milyon euroluk bir rakam istiyor.

ABOUBAKAR LİSTEMİZDE YOK

Kocadağ “Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimler üzerinden konuşmak çok yanlış olur. ‘O gelir, bu gider.’ diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara bağlı” dedi.