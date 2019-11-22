17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7019
  • 6,3109
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Karius’la yola devam

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu, “Liverpool ile masaya oturacağız. Bu iş ocak ayında netleşir” dedi. Yöneticiler bonservisine 5 milyon euro önerirken, İngiliz kulübü 8 milyon euroda diretiyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, futbol takımına devre arası transfer döneminde takviye yapacaklarının sinyalini verdi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılan ve burada açıklama yapan Kocadağ “Ligde son 3 maçta 9 puan topladık. Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye’deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetle devam etmek istiyoruz.” dedi.

KARİUS’TA FİYAT UÇURUMU VAR

Kocadağ şöyle devam etti: “Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Liverpool Kulübü ile Ocak ayında masaya oturacağız. Belirli bir bütçemiz var. Bunu aşmayı asla düşünmüyoruz..” Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Alman file bekçisi için İngiliz kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Ancak Liverpool, 8 milyon euroluk bir rakam istiyor.

ABOUBAKAR LİSTEMİZDE YOK

Kocadağ “Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimler üzerinden konuşmak çok yanlış olur. ‘O gelir, bu gider.’ diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara bağlı” dedi.

Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Defacto

Defacto

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı
 

POPÜLER HABERLER

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Şehir magandaları resmen terör estirdi: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

50 metrelik uçurumdan atladı! O anlar, kamerada

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA