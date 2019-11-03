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Karius'tan Antalyaspor maçında kritik kurtarış

3 maç aradan sonra kalesinde gol gören Karius, buna rağmen maçın 86. dakikasında öyle bir kurtarış yaptı ki... Altı pas üzerinde ani gelen şutu müthiş bir refleksle çıkaran Alman kaleci, hem topu hem 3 puanı kurtardı.

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Beşiktaş’ta Vida’nın performansı kadar kaleci Karius da maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Alman file bekçisi, Antalya deplasmanına kadar Süper Lig’deki son 3 maçında gol yemedi. Üst üste Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşısında kalesini gole kapatan Karius, dün akşam da ilk yarıyı hatasız geçerken, ikinci yarıda yediği gole engel olamadı.
 
Hepsi onu tebrik etti
 
Buna karşın oyundan düşmeyen başarılı file bekçisi, maçın 86. dakikasında öyle bir kurtarış yaptı ki, adeta giden maçı geri getirdi. Altı pas üzerinde aniden gelen şutu müthiş bir refleksle çıkaran Karius, böylece hem topu hem de 3 puanı kurtarmış oldu. Pozisyondan sonra tüm savunma oyuncuları Karius’un yanına giderek yaptığı kurtarıştan dolayı onu tebrik etti.

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