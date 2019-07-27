Karius’tan Güneş’e taş

BEŞİKTAŞ’IN Alman kalecisi Loris Karius, eski hocası Şenol Güneş’i adeta topa tuttu. Avusturya kampında basının sorularını yanıtlayan Alman file bekçisi, şu anda A Milli Takım’ı çalıştıran deneyimli teknik adamla ilgili, “Hocanın benimle direkt konuşmasını tercih ederdim. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yapmıştık. Doğru hatırlıyorsam 3-2 kazandığımız bir maçtı” ifadesini kullandı.

AVCI’NIN PAS OYUNU TAM BENLİK

Geçen sezonki oyun planını eleştirip, Abdullah Avcı’nın pas oyununu öven 26 yaşındaki eldiven, “Geçen sezonun oyun planı içerisinde oyun kurma anlamında tabii ki böyle bir opsiyonunuz yoktu. Deyim yerindeyse bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Şimdi farklı opsiyonlar var. Liverpool’da da aşağı yukarı aynı durum vardı geriden oyun kurma açısından, orada çok aktiftim. Bu anlayışla takıma katkım artacaktır” dedi.

GEÇEN SEZON ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

Alman file bekçisi, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini de vurgulayıp sözlerini şöyle noktaladı: “Geçen sezon takımda kendimi yalnız hissettiğimi söyleyemem. Ancak genel olarak çok sorunlu bir dönem ve zor zamanlar geçirdik. Bu da hiçbir futbolcuya iyi hissettirmiyor. Bazen bunlar oluyor, normaldir. Ancak o dönem geride kaldı, şimdi yeni bir dönem var. Sezonun ilk maçını da sabırsızlıkla bekliyorum. İyi işler yapacağız.”