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Karius'un en büyük zaafı yan toplar

Kartal’da sezonun en flaş transferlerinden Loris Karius kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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Kartal’da sezonun en flaş transferlerinden Loris Karius kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Alman kaleci, Liverpool’da Şampiyonlar Ligi finalindeki meşhur hatasıyla anılırken, siyah-beyazlılarda da benzer bir durum ortaya koydu.

Şu ana kadar Beşiktaş ile 6 maçta eldivenleri giyen 25 yaşındaki yıldız, hatalarıyla da gündeme geldi. Özellikle formayı giydiği ilk Bursaspor maçında boşa çıkarak takımını galibiyetten eden tecrübeli oyuncu, Malmö maçındaki hatasıyla topu içeri alınca gündemden düşmedi.

Akıllara Liverpool-Real Madrid finalini getiren Karius, İngiliz basınında da en çok konuşulan isim oldu. Liverpool taraftarlarının sürekli yakından izlediği siyah-beyazlı kaleci, geldiği günden beri hep manşetleri süsledi. Loris Karius, 6 resmi maçta 6 gol yedi. 

Alman file bekçisi 6 golün 5’ini kanatlardan gelen akınlarda kalesinde gördü. 

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