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Karius'un menajerinden sert açıklama! 'Saçmalık'

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un menajeri Florian Goll, İngiliz basınında çıkan iddialar hakkında konuştu.

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İngiliz basınında çıkan Beşiktaş'ın Loris Karius'un 2 senelik kiralık sözleşmesini feshedip Liverpool'a gönderileceği iddialarına Alman kalecinin menajeri Florian Goll'dan cevap geldi.
 
Bild'e konuşan Florian Goll, iddiaları yalanlerken ''Bu iddialar tamamen saçmalık! Loris'in Beşiktaş ile 2 senelik kiralık sözleşmesi bulunuyor. Kulübün bu sözleşmeyi sonlandırma gibi bir düşüncesi yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve çıktığı ilk maçtan beri kaleyi koruyor. Durum budur!'' sözlerini kullandı.
 
İDDİA: KARIUS GİDECEK, ORIGI GELECEK
 
İngiliz Daily Mail gazetesi, Beşiktaş'ın Karius'un sözleşmesini feshedip Divock Origi'yi transfer edeceğini iddia etmişti. (Sporx)

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