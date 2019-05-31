Karius’un yanına Fabri gelecek

Kartal geçen sezon başında İngiliz takımı Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci Fabri için girişimlere başladı. Fulham’da fazla forma şansı bulamayan Fabri’nin de Beşiktaş’a gelmek istediği bunu Fulham’lı yöneticilere ilettiği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Fabri’yi Beşiktaş kiralama yoluyla kadroya katmayı planlıyor. Böylece Karius’la, Fabri’nin rekabetinden Beşiktaş kazançlı çıkacak.