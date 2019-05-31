Karius’un yanına Fabri gelecek
BEŞİKTAŞ’TA geçtiğimiz sezon Liverpool’dan iki yıllığına kiralanan Loris Karius’un fazla gol yemesi, genç Utku’nun yetersiz kalması Siyah-Beyazlı kurmayları kale için harekete geçirdi.
- StarSpor
Kartal geçen sezon başında İngiliz takımı Fulham’a transfer olan İspanyol kaleci Fabri için girişimlere başladı. Fulham’da fazla forma şansı bulamayan Fabri’nin de Beşiktaş’a gelmek istediği bunu Fulham’lı yöneticilere ilettiği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Fabri’yi Beşiktaş kiralama yoluyla kadroya katmayı planlıyor. Böylece Karius’la, Fabri’nin rekabetinden Beşiktaş kazançlı çıkacak.
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