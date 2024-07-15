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Spor

Kariyer rekorunu kırdı! Rodri en skorer sezonuna imza attı

İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan ve turnuvanın oyuncusu seçilen Manchester Cityli Rodri, bu sezon kaydettiği 10 gol ve 14 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Kariyer rekorunu kırdı! Rodri en skorer sezonuna imza attı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da orta saha oyuncusu Rodri, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor. EURO 2024'te İspanya formasıyla 6 maça çıkan ve 1 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, sergilediği başarılı performansla turnuvanın oyuncusu seçildi.

BU SEZON 10 GOL, 14 ASİSTLE OYNADI

Rodri, Manchester City'nin bu sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı.

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