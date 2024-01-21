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Spor

Kariyer sezonunu yaşıyor! İrfan Can Kahveci atmaya devam ediyor

Samsunspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin gol perdesini İrfan Can Kahveci açtı. Yıldız futbolcu, bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

21 Ocak 2024 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Kariyer sezonunu yaşıyor! İrfan Can Kahveci atmaya devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Samsunspor'u konuk ediyor. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe maça bu sezon çoğu maçta olduğu gibi baskılı başladı. Sarı-lacivertliler, henüz 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

12. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can Kahveci, ceza alanı içi sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Formunun zirvesinde olan millî futbolcu, adeta ikinci baharını yaşıyor. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu tüm kulvarlarda ise gol sayısını 12'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci, bu sezon ayrıca şu ana kadar 8 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

HAVA TOPUNDA KORKUTTU

Bu arada İrfan Can Kahveci, mücadelenin 31. dakikasında taraftarları korkuttu. Yıldız futbolcu, Samsunsporlu sol bek Bola ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından kendisini yere bıraktı. Bu esnada taraftarlar tedirgin oldu ancak tecrübeli oyuncu çabucak toparlanıp ayağa kalktı.

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