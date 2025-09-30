İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Kariyerinde ikinci kez seçildi! La Liga'da ayın en iyi U23 oyuncusu Arda Güler

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, La Liga'da ayın en iyi U23 oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

30 Eylül 2025 Salı 16:54
Kariyerinde ikinci kez seçildi! La Liga'da ayın en iyi U23 oyuncusu Arda Güler
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçti.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu." denildi.

Açıklamada, "Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı." bilgisi verildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.

Arda Güler'in Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

