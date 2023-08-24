Mücadeleye Cim Bom şokla başladı. 8'de Martin Ellingsen fileleri sarstı. 25'te Sergio Oliveira frikikten ağları havalandırdı, 4 dakika sonra ise Mauro Icardi çok şık bir golle Aslan'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci devrede ise Galatasaray oyundan düştü. 56'da Kristoffer Haugen, Muslera'yı avladı. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Midtsjö kendi ülkesinde sahneye çıktı ve Galatasaray'ı 3-2 öne geçirerek gruplar için avantajı Aslan'a getirdi.

KARİYERİNİN 200. GOLÜ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Molde ağlarına gönderdiği gol ile kulüp kariyerindeki 200.golünü attı.

30 yaşındaki santrfor 124 gol ile en çok golü Inter formasıyla atmayı başardı.

Icardi PSG formasıyla 38, Sampdoria ile 11 ve Galatasaray formasıyla ise 27 kez ağları havalandırdı.

İşte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin açıklamaları:

"Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız.

"Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maçı da kazanmamız gerekiyor."

"Galatasaraylı taraftarları çok seviyorum. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum.

"Gol bazen tek dokunuşla, bazen kontrolle de yapmak gerekebiliyor. Bu biraz içgüdüsel bir olay. Ceza sahası içine gelen topu nasıl gol atarım diye düşünmek gerekiyor. Yunus çok güzel bir pas attı, ben de bunu ancak tek vuruşla atabilirim dedim.

"Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Arjantinliyim ben zaten. Orada o tutku yaşanır. Sıradışı bir ortam var burada. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız."