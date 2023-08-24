İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,217
  • EURO
    29,6226
  • ALTIN
    1681.01
  • BIST100
    7699.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kariyerinin 200. golünü attı! Mauro İcardi'den mutheşem performans
Spor

Kariyerinin 200. golünü attı! Mauro İcardi'den mutheşem performans

Galatasaray, Şampiyonlar ligi Play-Off turunda Molde deplasmanından 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Arjantinli yıldız Muro İcardi performansı büyük bir takdir alırken attığı gol ise ayakta alkışlandı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Kariyerinin 200. golünü attı! Mauro İcardi'den mutheşem performans
ABONE OL

Mücadeleye Cim Bom şokla başladı. 8'de Martin Ellingsen fileleri sarstı. 25'te Sergio Oliveira frikikten ağları havalandırdı, 4 dakika sonra ise Mauro Icardi çok şık bir golle Aslan'ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İkinci devrede ise Galatasaray oyundan düştü. 56'da Kristoffer Haugen, Muslera'yı avladı. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Midtsjö kendi ülkesinde sahneye çıktı ve Galatasaray'ı 3-2 öne geçirerek gruplar için avantajı Aslan'a getirdi.

KARİYERİNİN 200. GOLÜ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Molde ağlarına gönderdiği gol ile kulüp kariyerindeki 200.golünü attı.

30 yaşındaki santrfor 124 gol ile en çok golü Inter formasıyla atmayı başardı.

Icardi PSG formasıyla 38, Sampdoria ile 11 ve Galatasaray formasıyla ise 27 kez ağları havalandırdı.

İşte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin açıklamaları:

"Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız.

"Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maçı da kazanmamız gerekiyor."

"Galatasaraylı taraftarları çok seviyorum. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum.

"Gol bazen tek dokunuşla, bazen kontrolle de yapmak gerekebiliyor. Bu biraz içgüdüsel bir olay. Ceza sahası içine gelen topu nasıl gol atarım diye düşünmek gerekiyor. Yunus çok güzel bir pas attı, ben de bunu ancak tek vuruşla atabilirim dedim.

"Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Arjantinliyim ben zaten. Orada o tutku yaşanır. Sıradışı bir ortam var burada. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.