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Spor

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcı! Gedson Fernandes'ten müthiş performans

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Dün akşamki Kayserispor maçında kilidi açan isim olan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon sahada olduğu 10 maçta 6 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. İşte detaylar...

1 Ekim 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Kariyerinin en iyi sezon başlangıcı! Gedson Fernandes'ten müthiş performans
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Profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan Beşiktaşlı Gedson Fernandes, dünkü Bellona Kayserispor karşılaşmasında siyah beyazlılar adına kilidi açan isim oldu.

MÜTHİŞ KATKI

Portekizli futbolcu, başa baş giden karşılaşmanın 56. dakikasında bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Baran Ali Gezek'e orta sahada yaptığı pres sonucu kaptığı topla jet gibi rakip ceza alanına girip kaleci Bilal Bayazit'in yanından ağlara gönderdi. Takımını 1-0 öne geçiren Portekizli futbolcu, bu sezon 10. resmi maçında 6. golünü kaydetti. Gedson'un ayrıca 2 de asisti bulunuyor.

SAKATLANIP ÇIKTI

Attığı golün ardından sakatlanan Portekizli futbolcu, kulüp doktorunun saha içinde yaptığı tedaviye rağmen ağrıları devam edince oyundan çıktı. Gedson Fernandes'in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

GEDSON'UN BU SEZON GOL ATTIĞI MAÇLAR

· LUGANO (D): 3-3 (2)

· LUGANO: 5-1 (1)

· SIVASSPOR: 2-0 (1)

· TRABZONSPOR: 1-1 (1)

· KAYSERISPOR: 2-0 (1)

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