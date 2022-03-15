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Spor

Karl-Anthony Towns'tan tarihi rekor! 60 sayı...

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, 149-139 galip geldikleri maçta San Antonio Spurs potasına 60 sayı göndererek kariyer ve kulüp rekoru kırdı.

AA15 Mart 2022 Salı 12:29 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 12:29
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un 60 sayı kaydettiği karşılaşmada, San Antonio Spurs'u 149-139 yendi.

Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, bu sezon play-off'a kalmak için çabalayan Timberwolves, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Spurs'u 10 sayı farkla mağlup etti.

Bu sezon 40. kez kazanarak konferansında 7. sırada yer alan Timberwolves'ta Towns 60 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırarken, bu sezon NBA'in en skorer performansına da imza attı. Towns, skorer oyununun yanı sıra 17 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı. Patrick Beverley 20 sayı ve 8 asist, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist, Jaylen Nowell 15 sayı ve 6 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 43. mağlubiyetini alan Spurs tarafında Keldon Johnson 34 sayı ve 8 ribaunt, Dejounte Murray 30 sayı ve 12 asist, Lonnie Walker 22, Jakob Poeltl 21, Devin Vassell ise 17 sayı ile çift haneli skor üretti.

  • Karl Anthony Towns
  • Minnesota Timberwolves
  • San Antonio Spurs

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