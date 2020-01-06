İkinci yarıda Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba olacak
Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki 10 numarası değişiyor. Belhanda'dan memnun olmayan teknik heyet, sakatlığı geçen Emre Akbaba'yı burada oynatacak.
06.01.2020 10:37 - Güncelleme: 06.01.2020 10:37
Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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