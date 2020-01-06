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  • İkinci yarıda Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba olacak
Spor

İkinci yarıda Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba olacak

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki 10 numarası değişiyor. Belhanda'dan memnun olmayan teknik heyet, sakatlığı geçen Emre Akbaba'yı burada oynatacak.

06.01.2020  10:37 - Güncelleme: 06.01.2020  10:37

Belhanda'nın performansından memnun olmayan teknik heyet, ligin ikinci yarısında Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek. Emre geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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