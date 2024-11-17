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Spor

Karşıyaka 3. kez 100 barajını geçti

Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Yalovaspor'u 104-81 mağlup eden Karşıyaka, evinde çıktığı 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alırken, taraftarı önünde 3'üncü kez 100 sayı barajını geçti.

DHA17 Kasım 2024 Pazar 12:41 - Güncelleme:
Karşıyaka 3. kez 100 barajını geçti
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Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı müsabakalarda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88, Mersinspor'u 107-81, Yalovaspor'u 104-81'lik skorlarla dize getirirken, Galatasaray'ı ise 94-81 mağlup etti. Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden Karşıyaka evinde aldığı sonuçlarla rakiplerine gözdağı verdi.

Yalovaspor karşısında çok güçlü bir hücum performansı sergilediklerini söyleyen Başantrenör Ufuk Sarıca, "Zaten bu alandaki kapasitemiz ortada. Özellikle ribauntları alıp hızlı hücuma çıktığımızda çok etkili olabiliyoruz. Bu kez ekstra yüksek bir yüzdeyle oynadık ve bu maç sonuna kadar devam etti. Son 4-5 maçtır sahaya yansıttığımız oyunu bir kez daha gösterdik. Bundan dolayı mutluyum. Uzun süre boyunca çok sayıda oyuncuyla güzel bir basketbol ortaya koyduk. Milli takım arasında biraz dinleneceğiz. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İKİ OYUNCU MİLLİ TAKIMDA

Karşıyaka'da forma giyen Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar, A Milli Takım'a davet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın 19 kişilik aday kadrosuna davet edildi" denildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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